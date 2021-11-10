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Ракурс
Миграционный кризис— в Германии предложили направить беженцев из Беларуси в Украину

Миграционный кризис— в Германии предложили направить беженцев из Беларуси в Украину

10 ноя 2021, 14:33
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История с миграционным кризисом на границе Польши и Беларуси получила необычное продолжение. В преддверии сегодняшнего заседания СНБО, на котором Владимир Зеленский хочет обсудить ситуацию с миграционным кризисом в Беларуси, из Германии поступило по этому поводу интересное предложение.

Эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции СДПГ (эта политическая сила победила на выборах и собирается формировать правительство) Нильс Шмидт в интервью немецкой медиакомпании Deutschlandfunk заявил, что неплохо было бы отправить беженцев из Беларуси в Украину, чтобы там они ждали рассмотрения их заявок на убежище в Евросоюзе.

Так мы можем дать ясно понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз, — сказал Шмидт.

Политик, чья фракция является самой большой в Бундестаге, подверг критике обращение Польши с мигрантами, которые пытаются нелегально попасть в страну с территории Беларуси.

Шмид обратил внимание на сообщения о незаконных «пушбеках» — вытеснении беженцев из страны обратно в Беларусь без возможности подать заявку в ЕС. По словам немецкого политика, Польша должна соблюдать международные нормы, в частности, предоставлять нуждающимся базовую гуманитарную защиту и право на рассмотрение заявки на убежище.


«Ракурс» сообщал, что Украина усиливает защиту на границе, бойцы Государственной пограничной службы готовы к возможным провокациям. Силовики просчитали возможные направления, по которым мигранты могут добраться до Украины. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Источник: Deutschlandfunk

Источник: Ракурс


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