Миграционный кризис— в Германии предложили направить беженцев из Беларуси в Украину

https://racurs.ua/n162868-migracionnyy-krizis-v-germanii-predlojili-napravit-bejencev-iz-belarusi-v-ukrainu.html

Ракурс

История с миграционным кризисом на границе Польши и Беларуси получила необычное продолжение. В преддверии сегодняшнего заседания СНБО, на котором Владимир Зеленский хочет обсудить ситуацию с миграционным кризисом в Беларуси, из Германии поступило по этому поводу интересное предложение.

Эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции СДПГ (эта политическая сила победила на выборах и собирается формировать правительство) Нильс Шмидт в интервью немецкой медиакомпании Deutschlandfunk заявил, что неплохо было бы отправить беженцев из Беларуси в Украину, чтобы там они ждали рассмотрения их заявок на убежище в Евросоюзе.

Так мы можем дать ясно понять, что не каждый беженец автоматически попадет в Евросоюз, — сказал Шмидт.

Политик, чья фракция является самой большой в Бундестаге, подверг критике обращение Польши с мигрантами, которые пытаются нелегально попасть в страну с территории Беларуси.

Шмид обратил внимание на сообщения о незаконных «пушбеках» — вытеснении беженцев из страны обратно в Беларусь без возможности подать заявку в ЕС. По словам немецкого политика, Польша должна соблюдать международные нормы, в частности, предоставлять нуждающимся базовую гуманитарную защиту и право на рассмотрение заявки на убежище.

«Ракурс» сообщал, что Украина усиливает защиту на границе, бойцы Государственной пограничной службы готовы к возможным провокациям. Силовики просчитали возможные направления, по которым мигранты могут добраться до Украины. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

Источник: Deutschlandfunk