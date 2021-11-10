Восстановленным люстрированным прокурорам заплатят из бюджета САПhttps://racurs.ua/n162867-vosstanovlennym-lustrirovannym-prokuroram-zaplatyat-iz-budjeta-sap.htmlРакурс
Восстановленные на работе прокуроры получают денежную компенсацию.
Прокурорам, которые через суд добились возмещения зарплаты за время вынужденного прогула, поскольку были уволены по законам «О очистке власти» и реформ прокуратуры, выплатят деньги из бюджета Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Соответствующее решение приняли 10 ноября на заседании правительства. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Facebook.
Отмечается, что для погашения этой задолженности Кабмин забрал у САП 20,1 млн грн. Эти деньги пойдут для 10 человек, которые через суд добились возмещения заработных плат.
Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова в сентябре заявляла, что уволены в рамках люстрации и прокурорской реформы работники прокуратуры восстанавливаются на своих должностях через суды. Прокуроры восстанавливаются на должностях не автоматически, а обязаны пройти переаттестацию.
После восстановления они получают большие компенсации, которые выплачиваются из бюджета Офиса генпрокурора. Генпрокурор не стала называть суммы, но заявила, что они «ужасные».