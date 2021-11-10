Люстрированным прокурорам, которые возобновились через суды, заплатят из бюджета САП. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n162867-vosstanovlennym-lustrirovannym-prokuroram-zaplatyat-iz-budjeta-sap.html

Ракурс

Восстановленные на работе прокуроры получают денежную компенсацию.

Прокурорам, которые через суд добились возмещения зарплаты за время вынужденного прогула, поскольку были уволены по законам «О очистке власти» и реформ прокуратуры, выплатят деньги из бюджета Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Соответствующее решение приняли 10 ноября на заседании правительства. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Facebook.

Отмечается, что для погашения этой задолженности Кабмин забрал у САП 20,1 млн грн. Эти деньги пойдут для 10 человек, которые через суд добились возмещения заработных плат.

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова в сентябре заявляла, что уволены в рамках люстрации и прокурорской реформы работники прокуратуры восстанавливаются на своих должностях через суды. Прокуроры восстанавливаются на должностях не автоматически, а обязаны пройти переаттестацию.

После восстановления они получают большие компенсации, которые выплачиваются из бюджета Офиса генпрокурора. Генпрокурор не стала называть суммы, но заявила, что они «ужасные».