Кабмин утвердил перечень опасных пород собак. Фото: Istock

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Опасные породы собак теперь будут выгуливаться только в наморднике. Владельцы определенных пород обязаны при регистрации или перерегистрации заключить договор обязательного страхования ответственности за ущерб, который может быть причинен третьим лицам.

В перечне оказались такие породы как доберман, мастиф, ротвейлер, акита-ину, бульдог, кавказская и восточноевропейская овчарка. Об этом стало известно во время заседания Кабмина 10 ноября.

Если нарушение сможет причинить вред здоровью человека или его имуществу, то физическому лицу грозит штраф от 1 тыс. 700 грн до 3 тыс. 400 грн с конфискацией животного, а должностным лицам — от 3 тыс. 400 до 5. тыс. 100 с конфискацией животного.

Напомним, ранее мы сообщали, что штрафы за выгул собак без поводков и намордников в Украине выросли.