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Ракурс
Кабмін затвердив перелік небезпечних порід собак. фото: istock

Кабмін затвердив перелік небезпечних порід собак (СПИСОК)

10 лис 2021, 14:18
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Небезпечні породи собак відтепер будуть вигулюватися лише в наморднику. Власники певних порід тепер зобов’язані під час реєстрації або переєстрації укласти договір обов’язкового страхування відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.

У переліку такі породи як доберман, мастиф, ротвейлер, акіта-іну, бульдог, кавказька та східноєвропейська вівчарка. Про це стало відомо під час засідання уряду 10 листопада.

Перелік пород. Фото: Гончаренко


Перелік тварин. Фото: ГончаренкоЯкщо порушення зможе заподіяти шкоди здоров’ю людини або її майну, то фізичній особі загрожує штраф від 1 тис. 700 грн до 3 тис. 400 грн з конфіскацією тварин, а посадовим особам — від 3 тис. 400 до 5 тис. 100 грн з конфіскацією тварин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штрафи за вигул собак без повідків та намордників в Україні зросли.

Джерело: Ракурс


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