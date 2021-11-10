Кабмін затвердив перелік небезпечних порід собак. фото: istock

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Небезпечні породи собак відтепер будуть вигулюватися лише в наморднику. Власники певних порід тепер зобов’язані під час реєстрації або переєстрації укласти договір обов’язкового страхування відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.

У переліку такі породи як доберман, мастиф, ротвейлер, акіта-іну, бульдог, кавказька та східноєвропейська вівчарка. Про це стало відомо під час засідання уряду 10 листопада.

Якщо порушення зможе заподіяти шкоди здоров’ю людини або її майну, то фізичній особі загрожує штраф від 1 тис. 700 грн до 3 тис. 400 грн з конфіскацією тварин, а посадовим особам — від 3 тис. 400 до 5 тис. 100 грн з конфіскацією тварин.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штрафи за вигул собак без повідків та намордників в Україні зросли.