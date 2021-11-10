ДСНС залишилася без керівника, на фото - Микола Чечоткін

https://racurs.ua/ua/n162865-dsns-zalyshylasya-bez-kerivnyka.html

Ракурс

Микола Чечоткін з 10 листопада не керує Державною службою з надзвичайних ситуацій України. Його звільнили сьогодні на засіданні Кабміну.

Чечоткін очолював ДСНС з травня 2015 року, перед цим рятувальниками керував Зорян Шкіряк.

Про рішення Кабміну повідомив його представник в Раді Тарас Мельничук.

Виконувати обов’язки голови ДСНС буде Сергій Крук.