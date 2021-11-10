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Ракурс
ДСНС залишилася без керівника, на фото - Микола Чечоткін

ДСНС залишилася без керівника

10 лис 2021, 14:12
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Микола Чечоткін з 10 листопада не керує Державною службою з надзвичайних ситуацій України. Його звільнили сьогодні на засіданні Кабміну.

Чечоткін очолював ДСНС з травня 2015 року, перед цим рятувальниками керував Зорян Шкіряк.

Про рішення Кабміну повідомив його представник в Раді Тарас Мельничук.

Виконувати обов’язки голови ДСНС буде Сергій Крук.

Чечоткін обіймав посаду першого заступника голови, коли службою керував Шкіряк. Колишній голова ДСНС працював в центральному апараті ДСНС з 2006 року.


ДСНС перебуває у віданні Міністерства внутрішніх справ України. Влітку цього року у відставку пішов міністр Арсен Аваков.

Джерело: Ракурс


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