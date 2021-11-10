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ДСНС залишилася без керівника, на фото - Микола Чечоткін
ДСНС залишилася без керівникаhttps://racurs.ua/ua/n162865-dsns-zalyshylasya-bez-kerivnyka.htmlРакурс
Микола Чечоткін з 10 листопада не керує Державною службою з надзвичайних ситуацій України. Його звільнили сьогодні на засіданні Кабміну.
Чечоткін очолював ДСНС з травня 2015 року, перед цим рятувальниками керував Зорян Шкіряк.
Про рішення Кабміну повідомив його представник в Раді Тарас Мельничук.
Виконувати обов’язки голови ДСНС буде Сергій Крук.
Чечоткін обіймав посаду першого заступника голови, коли службою керував Шкіряк. Колишній голова ДСНС працював в центральному апараті ДСНС з 2006 року.
ДСНС перебуває у віданні Міністерства внутрішніх справ України. Влітку цього року у відставку пішов міністр Арсен Аваков.
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