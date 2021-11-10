Злодій обікрав лікарню і з коронавірусом був у неї госпіталізований

Ровери. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162864-zlodiy-obikrav-likarnu-i-z-koronavirusom-buv-u-neyi-gospitalizovanyy.html

Ракурс

Курйозний випадок трапився на Хмельниччині у селі Шепетівка. Чоловік викрав два велосипеди біля лікарні, а згодом сам «повернувся» на місце злочину, тільки вже як пацієнт з коронавірусом.

49-річний злодій виявився раніше судимим мешканцем Шепетівки. Про це повідомляє прес-служба поліції у Хмельницькій області.

Зловмисник викрав велосипеди, які власники залишили біля сходинкової клітки лікарні. При цьому один з двоколісних був несправним, тому горе-крадію довелося нести його в руках до своєї схованки. Інший свій «трофей» порушник зламав, коли пересувався містом.

Коли правоохоронці з’ясували, хто вчинив крадіжки, чоловік вказав на місце, де зберігав велосипеди. Наразі він дає зізнавальні покази.

Правоохоронці за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.185 КК України та перевіряють зловмисника на причетність до вчинення аналогічних злочинів.