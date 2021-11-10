Вор обокрал больницу и попал в нее с коронавирусом

Велосипеды. Фото: istock

https://racurs.ua/n162864-vor-obokral-bolnicu-i-popal-v-nee-s-koronavirusom.html

Ракурс

Курьезный случай произошел в Хмельницкой области в деревне Шепетовка. Мужчина угнал два велосипеда возле больницы, а впоследствии сам «вернулся» на место преступления, только уже в качестве пациента с коронавирусом.

49-летний вор оказался ранее судимым жителем Шепетовки. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Хмельницкой области.

Злоумышленник похитил велосипеды, которые владельцы покинули у ступенчатой клетки больницы. При этом один из двухколесных был неисправен, поэтому горе-вору пришлось нести его в руках в свой тайник. Другой свой «трофей» преступник сломал, когда передвигался по городу.

Когда правоохранители выяснили, кто совершил кражи, мужчина указал на место, где хранил велосипеды. Сейчас он дает признательные показания.

Правоохранители по данному факту начали уголовное производство по признакам ч.2 ст.185 УК Украины и проверяют злоумышленника на причастность к совершению аналогичных преступлений.