Радуга на Закарпатье. Фото: «Укринформ»

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Уникальное природное явление зафиксировали на Закарпатье 9 ноября.

Жители села Ставное на Великоберезнянщине и села Тибава на Свалявщине заметили в это время года радугу. Местные называют это явление «веселичка», поскольку считают радугу хорошей приметой. Об этом рассказал краевед Иван Цыганин, сообщает «Укринформ».

Считали, что это природное явление принесет радость тому, кто его видел. Что касается осенней веселички, да еще и в ноябре, то лично я такого еще не видел… Пишут, что это — к теплой дождливой погоде, — говорит он.

Как известно, радуга — это оптическое явление в атмосфере, связанное с преломлением и отражением солнечного света в водяных каплях. Радуга представляет собой одну, две или несколько разноцветных дуг, наблюдаемых на фоне облака, если она расположена против солнца. Как правило, радуга появляется поздней весной и летом после дождя. Однако зимой или поздней осенью это явление очень редкое.

Напомним, в ночь с 3 на 4 ноября в Волынской области зафиксировали полярное сияние розового оттенка. Природное явление заметили в городе Киверцы.

Источник: «Укринформ»