Веселка на Закарпатті. Фото: «Укрінформ»

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Унікальне природне явище зафіксували на Закарпатті 9 листопада.

Жителі села Ставне на Великоберезнянщині та села Тибава на Свалявщині помітили в цю пору року веселку. Місцеві називають це явище «веселичка», оскільки вважають веселку доброю прикметою. Про це розповів краєзнавець Іван Циганин, повідомляє «Укрінформ».

Вважали, що це природне явище принесе радість тому, хто його бачив. Що стосується осінньої веселички, та ще й у листопаді, то особисто я такого ще не бачив… Пишуть, що це — до теплої дощової погоди, — каже він.

Як відомо, веселка — це оптичне явище в атмосфері, зв’язане із заломленням та відбиттям сонячного світла у водяних краплях. Веселка являє собою одну, дві чи декілька різнокольорових дуг, що спостерігаються на тлі хмари, якщо вона розташована проти Сонця. Як правило, райдуга з’являється пізньою весною та влітку після дощу. Однак взимку чи пізньої осені це явище дуже рідкісне.

Нагадаємо, у ніч з 3 на 4 листопада у Волинській області зафіксували полярне сяйво рожевого відтінку. Природне явище помітили у місті Ківерці.

Джерело: «Укрінформ»