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Ракурс
Лероса покарають за "фак" Зеленському

Стало відомо, як Лероса покарають за «фак» Зеленському

10 лис 2021, 13:15
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Гео Лероса, позафракційного нардепа, покарають за показаний ним непристойний жест під час засідання у Верховній Раді.

Регламентний комітет 10 листопада одноголосно рекомендував парламенту позбавити Лероса права брати участь у п’яти пленарних засіданнях.

Лероса покарають за нецензурні жести у парламенті, повідомив у Телеграм член регламентного комітету Ради Павло Фролов.

Саме за таку пропозицію голосуватимуть нардепи без обговорення на найближчому пленарному засіданні.


4 листопада Лерос назвав Зеленського «головним зрадником», але розвинути думку йому не дав Стефанчук та відключив мікрофон. Лерос пішов з трибуни і показав Зеленському середній палець.

Фракція «Слуги народу» вимагала від регламентного комітету покарати колишнього колегу.

Джерело: Ракурс


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