Лероса покарають за "фак" Зеленському

https://racurs.ua/ua/n162862-stalo-vidomo-yak-lerosa-pokaraut-za-fak-zelenskomu.html

Ракурс

Гео Лероса, позафракційного нардепа, покарають за показаний ним непристойний жест під час засідання у Верховній Раді.

Регламентний комітет 10 листопада одноголосно рекомендував парламенту позбавити Лероса права брати участь у п’яти пленарних засіданнях.

Лероса покарають за нецензурні жести у парламенті, повідомив у Телеграм член регламентного комітету Ради Павло Фролов.

Саме за таку пропозицію голосуватимуть нардепи без обговорення на найближчому пленарному засіданні.

4 листопада Лерос назвав Зеленського «головним зрадником», але розвинути думку йому не дав Стефанчук та відключив мікрофон. Лерос пішов з трибуни і показав Зеленському середній палець.

Фракція «Слуги народу» вимагала від регламентного комітету покарати колишнього колегу.