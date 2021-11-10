Лероса покарають за "фак" Зеленському

Стало відомо, як Лероса покарають за «фак» Зеленськомуhttps://racurs.ua/ua/n162862-stalo-vidomo-yak-lerosa-pokaraut-za-fak-zelenskomu.htmlРакурс
Гео Лероса, позафракційного нардепа, покарають за показаний ним непристойний жест під час засідання у Верховній Раді.
Регламентний комітет 10 листопада одноголосно рекомендував парламенту позбавити Лероса права брати участь у п’яти пленарних засіданнях.
Лероса покарають за нецензурні жести у парламенті, повідомив у Телеграм член регламентного комітету Ради Павло Фролов.
Саме за таку пропозицію голосуватимуть нардепи без обговорення на найближчому пленарному засіданні.
4 листопада Лерос назвав Зеленського «головним зрадником», але розвинути думку йому не дав Стефанчук та відключив мікрофон. Лерос пішов з трибуни і показав Зеленському середній палець.
Фракція «Слуги народу» вимагала від регламентного комітету покарати колишнього колегу.