Зеленський. Фото:У П

https://racurs.ua/ua/n162861-aktor-kvartalu-95-zelenskomu-zaboronyaly-chytaty-feysbuk-vin-vrazlyva-ludyna.html

Ракурс

Володимир Зеленський — вразлива людина, тому йому забороняли читати соцмережі, оскільки він болісно реагує на образи.

Таку заяву зробив його колишній колега і пародист, актор Юрій Великий в інтерв’ю для Олесі Бацман.

Представник «Кварталу 95» вважає, що вразливість Зеленського посилилася після того, як він став президентом.

Якщо навіть у номерах такого плану, як ми показували, він знайшов щось для себе образливе, значить, він болісно реагує… І я думаю, що в нього виробилася така захисна реакція вже після того, як він став президентом. Тому що до цього (не знаю, можливо, я не стикався) він абсолютно нормально реагував, — розповів Великий.

До цього автор студії «Квартал 95» Юрій Великий розповідав, що президент Зеленський жодного разу не коментував його пародії, але на думку артиста, він не має нічого проти пародій на себе.

Юрій Великий — український комік, пародист, гуморист, актор «Студії Квартал-95» із 2009 року, пародист президента Володимира Зеленського та інших відомих людей. У 2019 році повернувся до «Вечірнього кварталу», де робить пародії на президента Володимира Зеленського

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президентський рейтинг оновили соціологи — у ньому й далі лідирує чинний глава держави Володимир Зеленський. Однак усе менше українців хочуть голосувати за нього на наступних виборах.