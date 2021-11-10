Зеленский. Фото: УП

https://racurs.ua/n162861-akter-kvartala-95-zelenskomu-zapreschali-chitat-feysbuk-on-ranimyy-chelovek.html

Ракурс

Владимир Зеленский — ранимый человек, поэтому ему запрещали читать соцсети, так как он болезненно реагирует на обиды.

Такое заявление сделал его бывший коллега и пародист, актер Юрий Великий в интервью для Алеси Бацман.

Представитель «Квартала 95» считает, что ранимость Зеленского усилилась после того, как он стал президентом.

Если даже в номерах такого плана, как мы показывали, он нашел что-то для себя обидное, значит, он болезненно реагирует… И я думаю, что у него выработалась такая защитная реакция уже после того, как он стал президентом. Потому что до этого (не знаю, возможно, я не сталкивался) он абсолютно нормально реагировал, — рассказал Великий.

До этого автор студии «Квартал 95» Юрий Великий рассказывал, что президент Зеленский ни разу не комментировал его пародии, но, по мнению артиста, он не имеет ничего против пародий на себя.

Юрий Великий — украинский комик, пародист, юморист, актер «Студии Квартал 95» с 2009 года, пародист президента Владимира Зеленского и других известных людей. В 2019 году вернулся в «Вечерний квартал», где делает пародии на президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее мы сообщали, что президентский рейтинг обновили социологи — в нем и дальше лидирует действующий глава государства Владимир Зеленский. Однако все меньше украинцев хотят голосовать за него на следующих выборах.