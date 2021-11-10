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Ракурс
Стало известно, как Лероса накажут за «фак» Зеленскому

Стало известно, как Лероса накажут за «фак» Зеленскому

10 ноя 2021, 13:15
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Гео Лерос, внефракционный нардеп, будет наказан за показанный им непристойный жест во время заседания в Верховной Раде.

Регламентный комитет 10 ноября единогласно рекомендовал парламенту лишить Лероса права участвовать в пяти пленарных заседаниях.

Лероса накажут за нецензурные жесты в парламенте, сообщил в Телеграм член регламентного комитета Рады Павел Фролов.

Именно за это предложение будут голосовать нардепы без обсуждения на ближайшем пленарном заседании.


4 ноября Лерос назвал Зеленского «главным изменником», но развить мнение ему не дал Стефанчук и отключил микрофон. Лерос ушел с трибуны и показал Зеленскому средний палец.

Фракция «Слуги народа» потребовала от регламентного комитета наказать бывшего коллегу.

Источник: Ракурс


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