ГСЧС осталась без руководителя

https://racurs.ua/n162865-gschs-ostalas-bez-rukovoditelya.html

Ракурс

Николай Чечеткин с 10 ноября не руководит Государственной службой по чрезвычайным ситуациям Украины. Его уволили сегодня на заседании Кабмина.

Чечеткин возглавлял ГСЧС с мая 2015 года, перед этим спасателями руководил Зорян Шкиряк.

О решении Кабмина сообщил его представитель в Раде Тарас Мельничук.

Исполнять обязанности главы ГСЧС будет Сергей Крук.

Чечеткин занимал должность первого заместителя председателя службы, когда службой руководил Шкиряк. Бывший глава ГСЧС работал в центральном аппарате ГСЧС с 2006 года.

ГСЧС находится в ведении Министерства внутренних дел Украины. Летом этого года в отставку ушел министр Арсен Аваков.