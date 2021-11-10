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Ракурс
ГСЧС осталась без руководителя

ГСЧС осталась без руководителя

10 ноя 2021, 14:12
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Николай Чечеткин с 10 ноября не руководит Государственной службой по чрезвычайным ситуациям Украины. Его уволили сегодня на заседании Кабмина.

Чечеткин возглавлял ГСЧС с мая 2015 года, перед этим спасателями руководил Зорян Шкиряк.

О решении Кабмина сообщил его представитель в Раде Тарас Мельничук.

Исполнять обязанности главы ГСЧС будет Сергей Крук.


Чечеткин занимал должность первого заместителя председателя службы, когда службой руководил Шкиряк. Бывший глава ГСЧС работал в центральном аппарате ГСЧС с 2006 года.

ГСЧС находится в ведении Министерства внутренних дел Украины. Летом этого года в отставку ушел министр Арсен Аваков.

Источник: Ракурс


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