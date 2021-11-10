Люстрованим прокурорам, які поновилися через суди, заплатять з бюджету САП. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n162867-lustrovanym-prokuroram-yaki-ponovylysya-cherez-sudy-zaplatyat-z-budjetu-sap.html

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Поновлені на роботі прокурори отримують грошову компенсацію.

Прокурорам, які через суд добились відшкодування зарплати за час вимушеного прогулу, оскільки були звільнені за законами «Про очищення влади» та реформ прокуратури, виплатять гроші з бюджету Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Відповідне рішення ухвалили 10 листопада на засіданні уряду. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у Facebook.

Зазначається, що для погашення цієї заборгованості Кабмін забрав у САП 20,1 млн грн. Ці гроші підуть для 10 осіб, які через суд домоглися відшкодування заробітних плат.

Нагадаємо, генеральний прокурор Ірина Венедіктова у вересні заявляла, що звільнені у межах люстрації та прокурорської реформи працівники прокуратури поновлюються на своїх посадах через суди. Прокурори поновлюються на посадах не автоматично, а зобов’язані пройти переатестацію.

Після поновлення вони отримують великі компенсації, які виплачуються з бюджету Офісу генпрокурора. Генпрокурор не стала називати суми, але заявила, що вони «жахливі».