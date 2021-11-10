Міграційна криза - у Німеччині запропонували направити біженців із Білорусі в Україну

https://racurs.ua/ua/n162868-migraciyna-kryza-u-nimechchyni-zaproponuvaly-napravyty-bijenciv-iz-bilorusi-v-ukrayinu.html

Ракурс

Міграційна криза на кордоні Польщі і Білорусі отримала незвичне продовження. Напередодні сьогоднішнього засідання РНБО, на якому Володимир Зеленський хоче обговорити ситуацію з міграційною кризою в Білорусі, з Німеччини надійшла з цього приводу цікава пропозиція.

Експерт із зовнішньополітичних питань фракції СДПН (ця політична сила перемогла на виборах і збирається формувати уряд) Нільс Шмідт в інтерв’ю німецькій медіакомпанії Deutschlandfunk заявив, що непогано було б відправити біженців із Білорусі до України, щоб там вони чекали на розгляд їхніх заявок на притулок у Євросоюзі.

Так ми можемо дати ясно зрозуміти, що не кожен біженець автоматично потрапить до Євросоюзу, — сказав Шмідт.

Політик, чия фракція є найбільшою в Бундестазі, розкритикував поводження Польщі з мігрантами, які намагаються нелегально потрапити до країни з території Білорусі.

Шмід звернув увагу на повідомлення про незаконні «пушбеки» — витіснення біженців з країни назад до Білорусі без можливості подати заявку на притулок у ЄС. За словами німецького політика, Польща повинна дотримуватися міжнародних норм, зокрема, надавати нужденним базовий гуманітарний захист та право на розгляд заявки на притулок.

«Ракурс» повідомляв, що Україна посилює захист на кордоні, бійці Державної прикордонної служби готові до можливих провокацій. Силовики прорахували можливі напрямки, якими мігранти можуть дістатися до України. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

Джерело: Deutschlandfunk