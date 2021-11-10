Україна готується до навали азійських мігрантів з Білорусі. Фото:

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Україно-білоруський кордон повністю контролюється українськими прикордонниками.

Україна посилює захист на кордоні, бійці Державної прикордонної служби готові до можливих провокацій. Силовики прорахували можливі напрямки, якими мігранти можуть дістатися до України. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін у коментарі «РБК-Україна».

Ситуація на кордоні повністю контролюється. Сусіди мають усвідомлювати, що українські кордони підготовлені до подібних провокацій, — заявив він.

Єнін зазначив, що на ділянці українсько-білоруського кордону посилюють сили та засоби, щоб стримати потік мігрантів у разі потреби. Особовий склад прикордонників посилено, збільшують кількість техніки, спецзасобів, безпілотників та службових собак.

Нагадаємо, на кордоні Польщі та Білорусі частина мігрантів прорвали паркан, потрапили на територію Польщі. Порушників кордону затримали. Польська влада вирішила збільшити число військових на території, що межує з Білоруссю. Варшава також опублікувала відео, на яких білоруські силовики залякують мігрантів.

Джерело: «РБК-Україна»