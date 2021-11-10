У Львові пом’якшили карантин у школах, Київ залишається на дистанційці

У Львові пом’якшили карантин у школах, Київ залишається на дистанційціhttps://racurs.ua/ua/n162854-u-lvovi-pom-yakshyly-karantyn-u-shkolah-kyyiv-zalyshaietsya-na-dystanciyci.htmlРакурс
Карантин у школах Львова дещо пом’якшується. З понеділка, 15 листопада, для учнів 1−4 класів поновлюється очна форма навчання.
Але це рішення місцевої протиепідемічної комісії стосується тільки молодшої школи, решта карантинних обмежень продовжуються ще на два тижні — до 29 листопада.
Мер Львова Андрій Садовий написав у своїх соцмережах, що місто «перебуває на роздоріжжі»: медики відзначають, що обмеження стабілізували динаміку поширення вірусу, але водночас зарано говорити про спад епідемії.
Станом на 9 листопада у медзакладах Львова перебували 893 особи із підтвердженим COVID-19 (93% - невакциновані). Померли за добу 20 хворих.
Тим часом у Києві все більше госпіталізують хворих на коронавірус дітей.
Штам «Дельта», як зазначають медики, — більш агресивний і вражає багато молодих людей і дітей. І вражає з наслідками та ускладненнями, — прокоментував нову статистику Віталій Кличко.
Сьогодні в столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання. Четверо з них — у реанімаціях. Кличко відзначив, що такої кількості дітей в лікарнях не було в усі попередні хвилі коронавірусу.
Мер заявив, що наступного тижня учні молодшої школи (1−4 класів) за парти ще не повернуться. Усі школярі столиці продовжать навчання в дистанційному режимі.
Чимало дітей переносять вірус навіть безсимптомно, але можуть заразити близьке оточення. Я прошу батьків, які наполягають на відкритті шкіл, відповідально і з розумінням поставитися до заходів безпеки, — заявив Кличко на брифінгу 10 листопада.