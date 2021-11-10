У Львові пом’якшили карантин у школах, Київ залишається на дистанційці

https://racurs.ua/ua/n162854-u-lvovi-pom-yakshyly-karantyn-u-shkolah-kyyiv-zalyshaietsya-na-dystanciyci.html

Ракурс

Карантин у школах Львова дещо пом’якшується. З понеділка, 15 листопада, для учнів 1−4 класів поновлюється очна форма навчання.

Але це рішення місцевої протиепідемічної комісії стосується тільки молодшої школи, решта карантинних обмежень продовжуються ще на два тижні — до 29 листопада.

Мер Львова Андрій Садовий написав у своїх соцмережах, що місто «перебуває на роздоріжжі»: медики відзначають, що обмеження стабілізували динаміку поширення вірусу, але водночас зарано говорити про спад епідемії.

Станом на 9 листопада у медзакладах Львова перебували 893 особи із підтвердженим COVID-19 (93% - невакциновані). Померли за добу 20 хворих.

Тим часом у Києві все більше госпіталізують хворих на коронавірус дітей.

Штам «Дельта», як зазначають медики, — більш агресивний і вражає багато молодих людей і дітей. І вражає з наслідками та ускладненнями, — прокоментував нову статистику Віталій Кличко.

Сьогодні в столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання. Четверо з них — у реанімаціях. Кличко відзначив, що такої кількості дітей в лікарнях не було в усі попередні хвилі коронавірусу.

Мер заявив, що наступного тижня учні молодшої школи (1−4 класів) за парти ще не повернуться. Усі школярі столиці продовжать навчання в дистанційному режимі.