Знайдено ген важкого коронавірусу. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162853-znaydeno-gen-vajkogo-koronavirusu.html

Ракурс

Коронавірус у світі продовжує поширюватися, а тяжкість хвороби залежить від активності гена, що впливає на противірусний захист легеневих клітин.

Дослідники з Оксфорда вивчали ділянку на третій хромосомі, про яку відомо, що вона вдвічі підвищує ймовірність померти від COVID-19 у людей молодше 65 років. Про це повідомляє Nature Genetics.

Дослідники проаналізували генетичні дані з різних типів клітин і дійшли висновку, що коронавірусні особливості ділянки третьої хромосоми мають значення для клітин легеневого епітелію. Виявилося, що саме ця ділянка є енхансером.

Так називають послідовності, які не кодують жодних білків, але впливають на активність генів. Без енхансера ген може працювати, але тільки у півсили. Водночас енхансерна послідовність необов’язково розташована поруч зі своїм геном — енхансер може стояти від нього на тисячі нуклеотидів. Щобільше, в одного енхансера може бути кілька «підопічних» генів, а в одного гена — кілька енхансерів.

У випадку з коронавірусом йдеться про зв’язування енхансеру з геном LZTFL1. Залежно від того, який варіант енхансерної послідовності дістався людині, ковідом вона хворітиме сильніше або слабше.

Зазначається, що енхансер важкого коронавірусу зустрічається у 60% корінних жителів Південної Азії, а також їхніх нащадків в інших частинах світу. Серед людей європейського походження небезпечна послідовність є у 15%, у людей афро-карибського походження — лише 2%.

Сам ген LZTFL1 мало вивчений. Вчені зараз знають тільки те, що від нього залежить, як клітини легень реагують на вірус, але при цьому він не входить до імунних генів, які управляють запаленням. Тому реакція на вакцину від LZTFL1 і його енхансеру не залежить.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу у 2022 році може опинитися під загрозою через брак шприців.

Джерело: Nature Genetics