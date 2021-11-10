Найден ген тяжелого коронавируса. Фото: istock

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Коронавирус в мире продолжает распространяться, а тяжесть болезни зависит от активности гена, влияющего на противовирусную защиту легочных клеток.

Исследователи из Оксфорда изучали участок на третьей хромосоме, про который известно, что он вдвое повышает вероятность умереть от COVID-19 у людей моложе 65 лет. Об этом сообщает Nature Genetics.

Ученые проанализировали генетические данные из разных типов клеток и пришли к выводу, что коронавирусные особенности участка третьей хромосомы имеют значение для клеток легочного эпителия. Оказалось, что именно этот участок является энхансером.

Так называют последовательности, которые не кодируют никаких белков, но влияют на активность генов. Без энхансера ген может работать, но только вполсилы. При этом энхансерная последовательность необязательно находится рядом со своим геном — энхансер может отстоять от него на тысячи нуклеотидов. Более того, у одного энхансера может быть несколько «подопечных» генов, а у одного гена — несколько энхансеров.

В случае с коронавирусом речь идет о связке энхансера с геном LZTFL1. В зависимости от того, какой вариант энхансерной последовательности достался человеку, ковидом он будет болеть сильнее или слабее.

Отмечается, что энхансер тяжелого коронавируса встречается у 60% коренных жителей Южной Азии, а также их потомков в других частях света. Среди людей европейского происхождения опасная последовательность есть у 15%, у людей афро-карибского происхождения — только 2%.

Сам ген LZTFL1 мало изучен. Ученые сейчас знают только то, что от него зависит, как клетки легких реагируют на вирус, но при этом он не входит в число иммунных генов, которые управляют воспалением. Поэтому реакция на вакцину от LZTFL1 и его энхансера не зависит.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в 2022 году может оказаться под угрозой из-за нехватки шприцев.

Источник: Nature Genetics