Ярмоленко отправил на благотворительность бонусы за Евро-2020

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Полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко решил финансово помочь больнице «Охматдет». Он перечислил детскому медучреждению премию за выступление на Чемпионате Европы по футболу 2020 года.

Ярмоленко опубликовал в Инстаграм пост с фото, в котором сообщил о переводе бонусов. Сумма подарка футболистам больным детям не обнародуется.

Как обещал, заработанные бонусы на Евро-2020 направил на благотворительность. Сегодня вместе с моим агентом и товарищем Вадимом Шаблием передали Екатерине Викторовне Вильчевской, заведующей отделением гемофилии больницы «Охматдет», — написал Ярмоленко.

Ярмоленко 9 ноября прибыл в лагерь национальной команды для подготовки к отборочному матчу чемпионата мира с Боснией и Герцеговиной.

3 сентября 2020 года в матче против сборной Швейцарии (2:1 в пользу украинцев) Ярмоленко забил первый мяч в ворота соперников, став лучшим игроком сборной по показателю «гол + результативная передача»: 38 голов и 20 голевых передач.

На Евро-2020 Ярмоленко забивал дважды.