Высадку астронавту NASA на Луну отсрочили. Фото: goodfon.ru

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Ракурс

Высадка астронавтов на Луну переносится на 2025 год.

Причиной переноса миссии «Артемида» стал судебный иск от компании Blue Origin Джеффа Безоса из-за контракта на лунный посадочный модуль. Также причинами отсрочки миссии стали изменения масштабов некоторых космических программ, COVID-пандемия и недостаток финансирования. Об этом рассказал администратор NASA Билл Нельсон во время телефонной пресс-конференции, пишет CNBC.

По словам чиновника, цель администрации бывшего президента США Дональда Трампа по высадке человека в 2024 году не была обоснована технической осуществимостью. Кроме того, Blue Origin Джеффа Безоса попытался оспорить выбор SpaceX в качестве разработчика посадочного модуля для новой миссии NASA на Луну. Из-за судебного иска агентство потеряло семь месяцев работы с компанией SpaceX Илона Маска по контракту. В начале ноября суд отказал компании Безоса в иске против космического агентства.

Как известно, трехэтапная лунная программа «Артемида» была анонсирована в 2019 году. Первый этап состоит из беспилотного полета корабля Orion вокруг Луны и его возвращения на Землю. Второй предполагает облет вокруг спутника Земли корабля с экипажем на борту, а третий — высадку астронавтов на поверхности Луны.

NASA в августе 2021 года заявило, что не успевает подготовить к 2024 году скафандры для астронавтов.

Напомним, в июне американское космическое агентство NASA поделилось фото сверхтяжелой ракеты, которая вскоре полетит на Луну в рамках миссии «Артемида».

Источник: CNBC