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Ракурс
Задержание судьи. Фото: САП

Поймали на горячем — судья в Чернигове «погорел» на взятке (ФОТО, ВИДЕО)

10 ноя 2021, 10:53
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Борьба с коррупцией продолжается в Украине. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) поймало на горячем судье в Чернигове — он требовал взятку на сумму в 20 тыс. долларов.

Его задержали вчера, 9 ноября, при участии Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Судья Черниговского окружного административного суда Дмитрий Лобан был задержан при получении 20 тыс. долларов взятки. Лобан требовал деньги за вынесение решения по административному делу в пользу истца.


Задержание судьи. Фото: САПНеправомерную выгоду он получил двумя траншами — 7 тыс. долларов авансом и еще 13 тыс. долларов по факту выполненной договоренности. Судью задержали сразу после получения второго транша.

Задержание судьи. Фото: САПНапомним, ранее мы сообщали, что съесть 500 долларов взятки пытался полицейский в Умани, чтобы избежать ответственности. Правоохранитель получил часть неправомерной выгоды возле помещения отделения полиции в Черкасской области, а во время задержания попытался съесть денежные средства.

Источник: Ракурс


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