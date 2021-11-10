Задержание судьи. Фото: САП

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Борьба с коррупцией продолжается в Украине. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) поймало на горячем судье в Чернигове — он требовал взятку на сумму в 20 тыс. долларов.

Его задержали вчера, 9 ноября, при участии Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Судья Черниговского окружного административного суда Дмитрий Лобан был задержан при получении 20 тыс. долларов взятки. Лобан требовал деньги за вынесение решения по административному делу в пользу истца.

Неправомерную выгоду он получил двумя траншами — 7 тыс. долларов авансом и еще 13 тыс. долларов по факту выполненной договоренности. Судью задержали сразу после получения второго транша.

Напомним, ранее мы сообщали, что съесть 500 долларов взятки пытался полицейский в Умани, чтобы избежать ответственности. Правоохранитель получил часть неправомерной выгоды возле помещения отделения полиции в Черкасской области, а во время задержания попытался съесть денежные средства.