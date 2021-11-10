Затримання судді. Фото: НАБУ

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Боротьба з корупцією триває в Україні. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) впіймало на гарячому суддю в Чернігові — він вимагав хабар на суму у 20 тис. доларів.

Його затримали вчора, 9 листопада, за участі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Суддя Чернігівського окружного адміністративного суду Дмитро Лобан був затриманий під час одержання 20 тис. доларів хабаря. Лобан вимагав гроші за винесення рішення в адміністративній справі на користь позивача.

Неправомірну вигоду він одержав двома траншами — 7 тис. доларів авансом і ще 13 тис. доларів за фактом виконаної домовленості. Суддю затримали одразу після одержання другого траншу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з’їсти 500 доларів хабаря намагався поліцейський в Умані, щоб уникнути відповідальності. Правоохоронець отримав частину неправомірної вигоди біля приміщення відділення поліції на Черкащині, а під час затримання спробував з’їсти грошові кошти.