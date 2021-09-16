Верховний суд виправдав засудженого на два роки за хабар екс-суддю з Черкас

Суддя. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n160258-verhovnyy-sud-vypravdav-zasudjenogo-na-dva-roky-za-habar-eks-suddu-z-cherkas.html

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Верховний суд повністю виправдав екс-суддю з Черкас Володимира Пономаренка — до цього його зловили на хабарі.

Антикорупційний суд засудив Пономаренка до двох років ув’язнення за хабар у 30 тис. грн, який він отримав у 2018 році. Про це повідомляє Prosud.

У квітні відповідний вирок підтвердила й Апеляційна палата Антикорупційного суду. Після апеляції суддя поїхав відбувати покарання в Менській колонії.

Однак Верховний суд вирішив встати на бік судді-хабарника та закрив справу. Таке рішення прийняли судді Сергій Фомін, Герман Анісімов та Ольга Булейко.

Як відомо, Володимира Пономаренка призначив суддею Черкаського районного суду президент Леонід Кучма у 2002 році. Після того, як п’ятирічний термін призначення сплив, Верховна Рада обрала його суддею безстроково. У 2010 році парламент перевів його на посаду судді апеляційного суду Черкаської області. Наприкінці 2019 року Вища рада правосуддя звільнила Пономаренка за власним бажанням.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що суддю в Донецькій області викрили в шахрайстві — служителя Феміди затримали співробітники Державного бюро розслідувань.

Джерело: Prosud