Верховный суд оправдал осужденного на два года за взятку экс-судью из Черкасс

Судья. Фото: УП

https://racurs.ua/n160258-verhovnyy-sud-opravdal-osujdennogo-na-dva-goda-za-vzyatku-eks-sudu-iz-cherkass.html

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Верховный суд полностью оправдал экс-судью из Черкасс Владимира Пономаренко — до этого его поймали на взятке.

Антикоррупционный суд приговорил Пономаренко к двум годам тюрьмы за взятку в 30 тыс. грн, которую он получил в 2018 году. Об этом сообщает Prosud.

В апреле соответствующий приговор подтвердила и Апелляционная палата Антикоррупционного суда. После апелляции судья поехал отбывать наказание в Менскую колонию.

Однако Верховный суд решил встать на сторону судьи-взяточника и закрыл дело. Такое решение приняли судьи Сергей Фомин, Герман Анисимов и Ольга Булейко.

Как известно, Владимира Пономаренко назначил судьей Черкасского районного суда президент Леонид Кучма в 2002 году. После того как пятилетний срок назначения истек, Верховная Рада избрала его судьей бессрочно. В 2010 году парламент перевел его на должность судьи апелляционного суда Черкасской области. В конце 2019 года Высший совет правосудия уволил Пономаренко по собственному желанию.

Напомним, ранее мы сообщали, что судью в Донецкой области разоблачили в мошенничестве — служителя Фемиды задержали сотрудники Государственного бюро расследований.

Источник: Prosud