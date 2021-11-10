Висадку астронавту NASA на Місяць відтермінували. Фото: goodfon.ru

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Висадка астронавтів на Місяць переноситься на 2025 рік — відповідне рішення ухвалило NASA.

Причиною переносу місії «Артеміда» став судовий позов від компанії Blue Origin Джеффа Безоса через контракт на місячний посадковий модуль. Також причинами відтермінування місії стали зміни масштабів деяких космічних програм, COVID-пандемія та брак фінансування. Про це розповів адміністратор NASA Білл Нельсон під час телефонної прес-конференції, пише CNBC.

За словами посадовця, мета адміністрації колишнього президента США Дональда Трампа з висадки людини у 2024 році не була обґрунтована технічною здійсненністю. Крім того, компанія Blue Origin Джеффа Безоса намагалася оскаржити вибір SpaceX як розробника посадкового модуля для нової місії NASA на Місяць. Через судовий позов агентство втратило сім місяців роботи з компанією SpaceX Ілона Маска за контрактом. На початку листопада суд відмовив компанії Безоса у позові проти космічного агентства.

Як відомо, триетапну місячну програму «Артеміда» було анонсовано в 2019 році. Перший етап складається з безпілотного польоту корабля Orion навколо Місяця і його повернення на Землю. Другий передбачає обліт навколо супутника Землі корабля з екіпажем на борту, а третій — висадку астронавтів на поверхні Місяця.

NASA у серпні 2021 року заявило, що не встигає підготувати до 2024 року скафандри для астронавтів.

Нагадаємо, у червні американське космічне агентство NASA поділилося фото надважкої ракети, яка незабаром полетить на Місяць в рамках місії «Артеміда».

Джерело: CNBC