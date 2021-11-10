Ярмоленко відправив на благодійність бонуси за Євро-2020

https://racurs.ua/ua/n162852-yarmolenko-vidpravyv-na-blagodiynist-bonusy-za-ievro-2020.html

Ракурс

Півзхисник «Вест Гема» та збірної України Андрій Ярмоленко вирішив фінансово допомогти лікарні «Охматдит». Він переказав дитячій медустанові премію за виступ на Чемпіонаті Європи з футболу 2020 року.

Ярмоленко опублікував в Інстаграм пост із фото, в якому повідомив про переказ бонусів. Сума подарунку футболістам хворим дітям не оприлюднюється.

Як обіцяв, зароблені бонуси на Євро-2020 направив на благодійність. Сьогодні разом з моїм агентом і товаришем Вадимом Шаблієм передали Катерині Вікторовні Вільчевській, завідуючій відділення гемофілії лікарні «Охматдит», — написав Ярмоленко.

Ярмоленко 9 листопада прибув до табору національної команди для підготовки до відбірного матчу чемпіонату світу з Боснією і Герцеговиною.

3 вересня 2020 року в матчі проти збірної Швейцарії (2:1 на користь українців) Ярмоленко забив першого м’яча у ворота суперників, ставши найкращим гравцем збірної за показником «гол + результативна передача»: 38 голів и 20 гольових передач.

На Євро-2020 Ярмоленко забивав двічі.