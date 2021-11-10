Во Львове смягчили карантин в школах, Киев остается на дистанционке

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Ракурс

Карантин в школах Львова несколько смягчается. С понедельника, 15 ноября, для учащихся 1−4 классов возобновляется очная форма обучения.

Но это решение местной противоэпидемической комиссии касается только младшей школы, остальные карантинные ограничения продолжаются еще на две недели — до 29 ноября.

Мэр Львова Андрей Садовый написал в своих соцсетях, что город «находится на развилке»: медики отмечают, что ограничения стабилизировали динамику распространения вируса, но в то же время рано говорить о спаде эпидемии.

По состоянию на 9 ноября в медучреждениях Львова находились 893 человека с подтвержденным COVID-19 (93% - невакцинированные). Умерли за сутки 20 больных.

Тем временем в Киеве все больше госпитализируют больных коронавирусом детей.

Штамм «Дельта», как отмечают медики, более агрессивен, он инфицирует много молодых людей и детей, опасен последствиями и осложнениями, — прокомментировал новую статистику Виталий Кличко.

Сегодня в столичных больницах находятся 85 детей с коронавирусом и подозрением на заболевание. Четверо из них — в реанимациях. Кличко отметил, что такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны коронавируса.

Мэр заявил, что на следующей неделе учащиеся младшей школы (1−4 классов) за парты еще не вернутся. Все школьники столицы продолжат обучение в дистанционном режиме.