Украина готовится к нашествию азиатских мигрантов из Беларуси. Фото

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Ракурс

Украино-белорусская граница полностью контролируется украинскими пограничниками.

Украина усиливает защиту на границе, бойцы Государственной пограничной службы готовы к возможным провокациям. Силовики просчитали возможные направления, которыми мигранты могут добраться в Украину. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин в комментарии «РБК-Украина».

Ситуация на границе полностью контролируется. Соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям, — заявил он.

Енин отметил, что на участке украинско-белорусской границы усиливают силы и средства, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости. Личный состав пограничников усилен, увеличивают количество техники, спецсредств, беспилотников и служебных собак.

Напомним, на границе Польши и Беларуси часть мигрантов прорвала забор, попала на территорию Польши. Нарушителей границы задержали. Польские власти решили увеличить число военных на территории, граничащей с Беларусью. Варшава также опубликовала видео, на которых белорусские силовики запугивают мигрантов.

Источник: «РБК-Украина»