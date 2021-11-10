Прописка в «Дії» стане доступною громадянам з паспортами у формі книжки

Прописка у Дії. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n162869-propyska-v-diyi-stane-dostupnou-gromadyanam-z-pasportamy-u-formi-knyjky.html

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Прописка в «Дії» стане доступною для тих українців, які мають паспорти у формі книжки.

Уряд затвердив експериментальний проект, який дасть можливість отримувати прописку в електронній формі на порталі «Дія». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

Наразі відповідна послуга вже доступна для тих, хто має паспорт у формі ID-картки. Також нові послуги з’являться для іноземців у «Дії». Біометричні посвідки на тимчасове й постійне проживання можна буде сформувати в електронному форматі.

За статистикою, в Україні наразі постійно та тимчасово легально проживає понад 470 тисяч іноземців. Тепер вони також зможуть підтверджувати свою особу за допомогою документів у «Дії». Також іноземці або особи без громадянства, що проживають в Україні і в яких є біометричні посвідки, зможуть зручно користуватись українськими держпослугами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що COVID-сертифікат про одну дозу вакцинації від коронавірусу можна згенерувати на порталі «Дія» — для цього потрібно мати лише електронний підпис.