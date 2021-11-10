Мне 87 лет, дайте мне уйти — Волонтер о жутких буднях ковид-больниц

https://racurs.ua/n162871-mne-87-let-dayte-mne-uyti-volonter-o-jutkih-budnyah-kovid-bolnic.html

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Коронавирус продолжает свирепствовать в Украине. Медицинские учреждения переполнены больными, время от времени в медиа появляются заявления о нехватке кислорода. Все эти истории разворачиваются на фоне ускорения вакцинации и в то же время акций протеста ее противников.

На своей странице в Фейсбук волонтер Александра Тишейкина из Одессы рассказала о буднях коронавирусной больницы.

Страшно, когда старики отказываются дышать. Потому что «я слепа и глуха, и я не хочу жить, и дайте мне уйти», «мне 87 лет, я пожил, не трогайте меня». Когда в приступах срывают кислородную маску, и надо сидеть, как с маленькими, всю ночь, чтобы поправлять маску и не дать ей съехать на сторону, — написала Тишейкина.

Она также описала случай, когда человек отказывается госпитализироваться. Сначала 76-летний мужчина с сатурацией 67 и 120 кг веса не выходит из дома и отказывается ехать в больницу.

При этом дочь не долго не могла его уговорить, а через два дня борьбы, консультаций, поиска медсестры она позвонила и попросила госпитализировать. Волонтер нашла место и сотрудников ГСЧС, чтобы вынесли больного, в два часа ночи приехала скорая, но мужчина умер в машине, не доехав до больницы.

Страшно, когда женщина после инсульта, 80 лет, сатурация на уровне 75, через два дня даже на 10 л концентратора — 67. Отказ от госпитализации. Три дня сын уговаривает ее, на четвертый после согласия — она уже не транспортабельна. «Саша, что мне делать, она уходит», и хрипы на заднем фоне. Говорю: «Просто возьмите ее за руку и будьте с ней, погладьте и скажите, как вы ее любите». Через два часа: «Саша, мама ушла». И слезы взрослого мужчины, навзрыд, — написала волонтер.

В другом сообщении она заявила, что в Украине снова началась история весны 2021 года, когда пациентов выписывают из ковид-стационаров с низкой сатурацией. Это делается для того, чтобы высвободить кровати с кислородом для новых больных.

Напомним, что в ноябре Украина находится на пике новой вспышки эпидемии коронавируса. Ежедневно в стране умирает из-за осложнений коронавирусной болезни СOVID-19 более 800 больных.