Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n162892-koronavirus-unes-jizni-652-ukraincev-za-sutki-infografika.html

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Коронавирус в Украине не отступает — за минувшие сутки, 10 ноября, зафиксировали 24 тыс. 747 новых случаев COVID-19. Среди больных — 1 тыс. 550 детей и 462 медработника.

Также от осложнений болезни умерли 652 украинца, в больницы попали 4 тыс. 778 человек. Медики сделали 140 тыс. 505 тестов (в том числе методом ПЦР — 67 тыс. 341, методом ИФА — 18 тыс. 168). Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 3 млн 155 тыс. 519 человек;

выздоровело — 2 млн 572 тыс. 738 человек;

летальных исходов — 74 тыс. 857;

проведено ПЦР-тестирований — 15 млн 67 тыс. 107.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (2 тыс. 2), Днепропетровской (1 тыс. 999), Харьковской (1 тыс. 550), Одесской (1 тыс. 469) и Ивано-Франковской (1 тыс. 454) областях.

Напомним, волонтер Александра Тишейкина из Одессы рассказала о буднях коронавирусной больницы. Она заявила, что в Украине снова началась история весны 2021 года, когда пациентов выписывают из ковид-стационаров с низкой сатурацией. Это делается для того, чтобы высвободить кровати с кислородом для новых больных.