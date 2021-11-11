Зеленский поздравил Порошенко с продажей телеканалов. Фото: izbirkom.org

https://racurs.ua/n162891-zelenskiy-pozdravil-poroshenko-s-prodajey-telekanalov-video.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, поблагодарил лидера «Европейской солидарности» и экс-президента Петра Порошенко. Зеленский рад, что политик продал телеканалы «Прямой» и «5 канал».

Это, мол, доказывает, что закон об олигархах в Украине начал работать. Такое мнение действующий глава государства высказал после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

По мнению Зеленского, «некоторые считали, что закон — фикция, которая не будет работать», имея в виду Порошенко.

Я искренне благодарю его, потому что закон работает в первый же день после принятия. Политик мужественно потерял часть себя и своих медиа-активов. Я искренне поздравляю коллективы двух информационных телеканалов, которые обрели реальную независимость, — сказал президент.

Он считает, что СМИ «наконец-то смогут свободно работать под руководством новых незаангажированных и независимых владельцев».

«Ракурс» сообщал, что Петр Порошенко не хочет попасть в список олигархов. Политик продал корпоративные права на телеканалы «Прямой» и «5 канал» новому медиа-холдингу «Свободные медиа».

Каналы продали по рыночной цене, но в рассрочку. Причиной стал закон об олигархах, который недавно подписал Владимир Зеленский.