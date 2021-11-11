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Ракурс
Зеленський привітав Порошенка з продажем телеканалів. Фото: izbirkom.org

Зеленський привітав Порошенка з продажем телеканалів (ВІДЕО)

11 лис 2021, 08:24
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Володимир Зеленський, президент України, подякував лідеру «Європейської солідарності» та екс-президенту Петру Порошенку. Зеленський радий, що політик продав телеканали «Прямий» та «5 канал».

Це, мовляв, доводить що закон про олігархів в Україні почав працювати. Таку думку чинний глава держави висловив після засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

На думку Зеленського, «дехто вважав, що закон — фікція, яка не працюватиме», маючи на увазі Порошенка.

Я щиро дякую йому, бо закон працює в перший же день після ухвалення. Політик мужньо втратив частину себе та своїх медіа-активів. Я щиро вітаю колективи двох інформаційних телеканалів, що здобули реальну незалежність, — сказав президент.

Він вважає, що ЗМІ «нарешті зможуть вільно працювати під керівництвом нових незаангажованих і незалежних власників».


«Ракурс» повідомляв, що Петро Порошенко не хоче потрапити в список олігархів. Політик продав корпоративні права на телеканали «Прямий» і «5 канал» новому медіа-холдингу «Вільні медіа».

Канали продали за ринковою ціною, але в розстрочку. Причиною став закон про олігархів, який нещодавно підписав Володимир Зеленський.

Джерело: Ракурс


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