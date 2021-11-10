У листопаді на дорогах з’являться мобільні діагностичні станції, фото: Олексій Білошицький

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На дорогах Україні з 12 листопада з’являться спеціалізовані автомобілі — мобільні діагностичні станції. За їх допомогою патрульні поліцейські контролюватимуть відповідність встановленим нормам технічного стану тих транспортних засобів, які підлягають обов’язковому технічному контролю.

Наразі перевірка такими діагностичними станціями не стосуватиметься приватного легкового транспорту. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Перевірятимуть такі типи транспорту:

вантажні автомобілі понад 3,5 тонн та причепи до них;

автобуси;

автомобілі таксі;

автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж;

окремі спеціалізовані транспортні засоби;

легкові автомобілі та причепи до них, які використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку.

Зазначається, що за допомогою обладнання діагностичних станцій поліцейські зможуть:

проводити заміри параметрів світла фар транспортних засобів;

вимірювати залишкову висоту малюнка протектора шин;

здійснювати аналіз викидів вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів;

здійснювати заміри коефіцієнту димності двигунів, які працюють на дизельному паливі;

здійснювати заміри допустимого рівня зовнішнього шуму транспортних засобів;

визначати сумарний люфт рульового управління транспортного засобу;

перевіряти інші елементи конструкції транспортних засобів.

За словами Білошицького, такими станціями вже оснащено кожен підрозділ патрульної поліції в кожній області.

Нагадаємо, з 1 листопада в Україні набули чинності зміни до Правил дорожнього руху, які запроваджують низку нових дорожніх знаків та нову дорожню розмітку.