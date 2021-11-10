В ноябре на дорогах появятся мобильные диагностические станции, фото: Алексей Билошицкий

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На дорогах Украины с 12 ноября появятся специализированные автомобили — мобильные диагностические станции. С их помощью патрульные полицейские будут контролировать соответствие установленным нормам технического состояния тех транспортных средств, которые подлежат обязательному техническому контролю.

Проверка такими диагностическими станциями не будет касаться частного легкового транспорта. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщил заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Проверять будут следующие типы транспорта:

грузовые автомобили более 3,5 тонны и прицепы к ним;

автобусы;

автомобили такси;

автомобили, перевозящие опасный груз;

отдельные специализированные транспортные средства;

легковые автомобили и прицепы к ним, которые используются для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.

Отмечается, что с помощью оборудования диагностических станций полицейские смогут:

производить замеры параметров света фар транспортных средств;

измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;

осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;

производить замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;

производить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств;

определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;

проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

По словам Билошицкого, такими станциями уже оснащено каждое подразделение патрульной полиции в каждой области.

Напомним, с 1 ноября в Украине вступили в силу изменения к Правилам дорожного движения, которые вводят ряд новых дорожных знаков и новую дорожную разметку.