Причину исчезновения обоняния при коронавирусе установили ученые

В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото: Public Domain Pictures

https://racurs.ua/n162884-prichinu-ischeznoveniya-obonyaniya-pri-koronaviruse-ustanovili-uchenye.html

Ракурс

Утрата обоняния является одним из распространенных симптомов коронавирусной болезни COVID-19, к развитию которой приводит коронавирус SARS-CoV-2.

Группа бельгийских и немецких ученых установила, что обоняние при COVID-19 исчезает не из-за повреждений соответствующих нейронов, а из-за дисфункции поддерживающих клеток. Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Cell.

Отмечается, что ученые не нашли следов проникновения SARS-CoV-2 в обонятельные сенсорные нейроны, однако обнаружили его в клетках, которые окружают и поддерживают эти нейроны.

В рамках исследования ученые совершили биопсию эпителия носа, а также обонятельных луковиц 68 пациентов, умерших от COVID-19. РНК коронавируса в клетках искали с помощью методов гибридизации РНК и иммуногистохимии.

В результате коронавирус обнаружили в образцах, взятых у 30 пациентов (т. е. 44% всех больных):

в 90% случаев коронавирус вирус поражал клетки ресничного эпителия;

в 20% случаев поражены были поддерживающие клетки обонятельного эпителия;

следов поражения обонятельных сенсорных нейронов учёные не обнаружили.

Если эти результаты подтвердят другие исследования, это означает, что SARS-CoV-2, скорее всего, не является нейротропным вирусом (т. е. не инфицирует клетки головного мозга), а потерю обоняния при инфицировании можно объяснить временной дисфункцией поддерживающих клеток.

Источник: Cell