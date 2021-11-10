Причину зникнення нюху при коронавірусі встановили учені

У світі триває епідемія коронавірусу, фото: Public Domain Pictures

https://racurs.ua/ua/n162884-prychynu-znyknennya-nuhu-pry-koronavirusi-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Втрату нюху є одним із поширених симптомів коронавірусної хвороби COVID-19, до розвитку якої призводить коронавірус SARS-CoV-2.

Група бельгійських та німецьких вчених встановила, що нюх при COVID-19 зникає не через пошкодження відповідних нейронів, а через дисфункцію клітин, що їх підтримують. Про це йдеться у статті, опублікованій у виданні Cell.

Зазначається, що вчені не знайшли слідів проникнення SARS-CoV-2 в нюхові сенсорні нейрони, проте виявили його в клітинах, які оточують і підтримують ці нейрони.

В межах дослідження учені зробили біопсію епітелію носа, а також нюхових цибулин 68 пацієнтів, які померли від COVID-19. РНК коронавірусу у клітинах шукали за допомогою методів гібридизації РНК та імуногістохімії.

В результаті коронавірус виявили у зразках, взятих у 30 пацієнтів (тобто 44% від усіх хворих):

у 90% випадків коронавірус вірус вражав клітини війкового епітелію;

у 20% випадків вражені були підтримуючі клітини нюхового епітелію;

слідів ураження нюхових сенсорних нейронів вчені не виявили.

Якщо ці результати підтвердять інші дослідження, це означатиме, що SARS-CoV-2, скоріше за все, не є нейротропним вірусом (тобто, не інфікує клітини головного мозку), а втрату нюху при інфікуванні можна пояснити тимчасовою дисфункцією підтримуючих клітин.

Джерело: Cell