Очільнику катівні бойовиків «Ізоляція» обрали запобіжний захід

Денису Куликовському обрано запобіжний захід, фото: СБУ

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Ракурс

Приморський райсуд Маріуполя обрав запобіжний захід Денису Куликовському, якого слідство називає одним з керівників облаштованої бойовиками на території заводу «Ізоляція» в окупованому Донецьку в’язниці, в котрій катували українських полонених.

Куликовського суд відправив до СІЗО СБУ в Києві на 60 днів без можливості внесення застави. Про це повідомляє видання «Ґрати».

Зазначається, що Куликовський визнав свою провину та попросив помістити його в ізолятор в інтересах його ж безпеки.

На суді він повідомив, що переїхав до Києва з Донецька ще в 2019 році. З 2020 року Куликовський перебував у розшуку і вчора, 9 листопада, СБУ та поліція повідомили про його затримання. Де саме і за яких обставин Куликовського затримали, слідство наразі не розголошує.

СБУ підозрює Куликовського у скоєнні таких злочинів:

створенні терористичної організації;

створенні незаконного збройного формування;

торгівлі людьми;

жорстокому поводженні з полоненими.

У прокуратурі уточнили, що слідство триває і роль Куликовського ще встановлюється.

Нагадаємо, Куликовський на прізвисько «Палич» запам’ятався колишнім бранцям «Ізоляції» своєю жорстокістю — він ґвалтував, принижував, бив та жорстоко катував ув’язнених.

Джерело: «Ґрати»