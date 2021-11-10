Очільнику катівні бойовиків «Ізоляція» обрали запобіжний захід

Очільнику катівні бойовиків «Ізоляція» обрали запобіжний західhttps://racurs.ua/ua/n162883-ochilnyku-kativni-boyovykiv-izolyaciya-obraly-zapobijnyy-zahid.htmlРакурс
Приморський райсуд Маріуполя обрав запобіжний захід Денису Куликовському, якого слідство називає одним з керівників облаштованої бойовиками на території заводу «Ізоляція» в окупованому Донецьку в’язниці, в котрій катували українських полонених.
Куликовського суд відправив до СІЗО СБУ в Києві на 60 днів без можливості внесення застави. Про це повідомляє видання «Ґрати».
Зазначається, що Куликовський визнав свою провину та попросив помістити його в ізолятор в інтересах його ж безпеки.
На суді він повідомив, що переїхав до Києва з Донецька ще в 2019 році. З 2020 року Куликовський перебував у розшуку і вчора, 9 листопада, СБУ та поліція повідомили про його затримання. Де саме і за яких обставин Куликовського затримали, слідство наразі не розголошує.
СБУ підозрює Куликовського у скоєнні таких злочинів:
- створенні терористичної організації;
- створенні незаконного збройного формування;
- торгівлі людьми;
- жорстокому поводженні з полоненими.
У прокуратурі уточнили, що слідство триває і роль Куликовського ще встановлюється.
Нагадаємо, Куликовський на прізвисько «Палич» запам’ятався колишнім бранцям «Ізоляції» своєю жорстокістю — він ґвалтував, принижував, бив та жорстоко катував ув’язнених.
Джерело: «Ґрати»