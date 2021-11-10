Олександр Лукашенко, фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n162882-u-bilorusi-krym-nazvaly-rosiyskym-ukrayina-poperedyla-lukashenka-pro-naslidky.html

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Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що тимчасово окупований Росією український Крим де-факто є «російською територією».

Про це він заявив в інтерв’ю російському агентству РІА «Новости», фрагменти якого опубліковані на сторінці МЗС Білорусі у Твіттері.

Позиція Білорусі щодо Криму залишається такою, якою була. Ми розуміємо насправді, що Крим є зараз російською територією. Давайте виходити з цього, — заявив Макей.

У МЗС України вже відреагували на ці слова Макея. Речник міністерства Олег Ніколенко на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук наголосив, що українське відомство виходить з того, що Білорусь офіційно, як і раніше підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

Зміна підходу Білорусі задля де-юре визнання тимчасово окупованого Криму територією Росії призведе до непоправних наслідків для українсько-білоруських відносин, — наголосив Ніколенко. - Сподіваємося, що в Мінську усвідомлюють цей аспект і не допускатимуть кроків всупереч нормам міжнародного права.

Нагадаємо, у РНБО розкритикували депутата німецького Бундестагу, який нещодавно запропонував направити мігрантів з польсько-білоруського кордону на територію України.