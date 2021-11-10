Заберіть собі - РНБО відповіла на заяву СДПН про спрямування мігрантів в Уккраїну

https://racurs.ua/ua/n162879-zaberit-sobi-rnbo-vidpovila-na-zayavu-pro-spryamuvannya-migrantiv-v-ukrayinu.html

Ракурс

В РНБО розкритикували депутата німецького Бундестагу, який пропонує направити мігрантів з польсько-білоруського кордону на територію України.

Про це на брифінгу після сьогоднішнього засідання Ради нацбезпеки і оборони повідомив секретар цього дорадчого органу Олексій Данілов.

У нас на РНБО розглядалося питання щодо відправлення біженців в Україну, про яке заявив депутат Бундестагу. Нехай він собі додому по дві-три людини бере. З якого переляку ми повинні їх приймати? Дивно, коли німці починають нам говорити, що нам робити, — заявив секретар РНБО.

При цьому Данілов додав, що пропозиція депутату від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Нільсу Шміду забрати кількох біженців «собі додому» не була жартом, а обговорювалася цілком серйозно.

Нагадаємо, що ситуація на польсько-білоруському кордоні може загрожувати й Україні. Наприклад, польські урядовці прогнозують, що мігранти можуть повернути на південь і спробувати прорватися у Польщу і Євросоюз через Україну.

Конкретики щодо відповіді на такі дії з боку України у доповіді Данілова на брифінгу не прозвучало, але секретар РНБО сказав, що «Україна застосує увесь арсенал заходів», якщо міграційну кризу захочуть поширити і на Україну.

«Ракурс» повідомляв, що у Німеччині запропонували офіційно прокласти легальний шлях мігрантів з Білорусі в ЄС через Україну.