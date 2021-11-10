Заберите себе — СНБО ответил на заявление СДПГ о направлении мигрантов в Украину

https://racurs.ua/n162879-zaberite-sebe-snbo-otvetil-na-zayavlenie-sdpg-o-napravlenii-migrantov-v-ukrainu.html

Ракурс

В СНБО подвергли критике депутата немецкого Бундестага, который предлагает направить мигрантов с польско-белорусской границы на территорию Украины.

Об этом на брифинге после сегодняшнего заседания Совета нацбезопасности и обороны сообщил секретарь этого совещательного органа Алексей Данилов.

У нас на СНБО рассматривался вопрос по отправке беженцев в Украину, о которой заявил депутат Бундестага. Пусть он себе домой по два-три человека берет. С какого испуга мы должны принимать их? Странно, когда немцы начинают говорить, что нам делать, — заявил секретарь СНБО.

При этом Данилов добавил, что предложение депутату от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Нильсу Шмиду забрать нескольких беженцев «себе домой» не было шуткой, а обсуждалось совершенно серьезно.

Напомним, что ситуация на польско-белорусской границе может угрожать и Украине. К примеру, польские чиновники прогнозируют, что мигранты могут повернуть на юг и попытаться прорваться в Польшу и Евросоюз через Украину.

Конкретики по поводу ответа на такие действия со стороны Украины у Данилова на брифинге не прозвучало, но секретарь СНБО сказал, что «Украина применит весь арсенал мер», если миграционный кризис захотят распространить и на Украину.

«Ракурс» сообщал, что в Германии предложили официально проложить легальный путь мигрантов из Беларуси в ЕС через Украину.