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Ракурс
В Украине ночью ожидаются морозы, фото:

Без осадков, но с морозной ночью — погода в Украине на 11 ноября (КАРТА)

10 ноя 2021, 16:54
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Погода в Украине 11 ноября будет продолжать испытывать влияние антициклона Tilda, поэтому осадки не ожидаются — будет преобладать стабильная малооблачная погода.

Ночью ожидается морозная погода. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха ночью будет составлять −1…−6° (на востоке — −5…−10°), днем — +4…+9° (на крайнем западе Украины и юге Одесщины — +10… +13°, на востоке +1…+6°).

Температура воздуха в Европе в 14:00 11 ноября, данные: Gismeteo

Погода в Киеве будет со слабой облачностью без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до −1…−3°, днем поднимутся до +5…+7°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Погода в Киеве 11 ноября, данные: Gismeteo

Погода во Львове будет ясной, без осадков. Температура воздуха ночью составит −3…−5°, днем — +10…+12°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Погода во Львове 11 ноября, данные: Gismeteo

Погода в Одессе предусматривает переменную облачность, без существенных осадков. Ночью термометры покажут −1…+1°, днем — +8…+10°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе 11 ноября, данные: Gismeteo

Погода в Харькове 11 ноября будет с переменной облачностью без осадков. Ночью ожидается температура воздуха −5…−7°, днем +3…+5°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове 11 ноября, данные: Gismeteo

Геомагнитная обстановка в Киеве 11 ноября будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.


Геомагнитная обстановка. Инфографика: Gismeteo

Источник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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