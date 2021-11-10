Запасы угля на украинских ТЭС минимальны. Фото: mind.ua

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Запасы угля на многих украинских ТЭС не дотягивают до минимальных значений.

По состоянию на сегодня, 10 ноября, норма по запасам выполнена только на Луганской и Криворожской ТЭС. При этом на 10 из 12 теплоэлектростанций минимальные запасы угля не были соблюдены. Об этом со ссылкой на данные Минэнерго сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в Telegram.

Отмечается, что минимум угля осталось на шести ТЭС группы ДТЭК — Кураховской, Ладыжинской, Добротворской, Бурштынской, Запорожской, Приднепровской. Такая же ситуация наблюдается и на трех теплоэлектростанциях «Центрэнерго» — Змиевской, Трипольской, Углегорской. Кроме того, Славянская ТЭС с «Донбассэнерго» тоже обеспечена минимумом угля.

По словам Геруса, соблюдение запасов — это одно из условий лицензионной деятельности предприятий.

Напомним, первый заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Иван Крулько заявлял, что Минэнерго планирует перевести энергоблоки ТЭС на газ из-за дефицита угля, поскольку в Украине с 88 энергоблоков на теплоэлектростанциях состоянию на 4 ноября работало лишь 37. Именно поэтому министерство планирует перевести энергоблоки теплоэлектростанций на газ из-за дефицита угля.