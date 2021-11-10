СНБО собрался из-за кризиса в Польше и внезапной зимы — трансляция брифинга Данилова

https://racurs.ua/n162876-snbo-sobralsya-iz-za-krizisa-v-polshe-i-vnezapnoy-zimy-translyaciya-brifinga-danilova.html

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Совет нацбезопасности и обороны Украины 10 ноября внезапно собрался на очередное заседание. В этот раз президент и его команда не стали ждать пятницы, когда традиционно собирают СНБО, а назначили заседание в среду.

Накануне произошло несколько утечек информации в СМИ. СМИ сообщили, что возможными темами заседания будет ситуация в энергетике, а также кризис на границе Польши и Беларуси.

К журналистам после заседания СНБО традиционно вышел общаться со СМИ его секретарь Алексей Данилов.

Ситуация на границе может угрожать и Украине, например, польские чиновники прогнозируют, что мигранты могут повернуть на юг и попытаться прорваться в Польшу и Евросоюз через Украину. А в Германии уже предложили официально проложить легальный путь мигрантов из Беларуси в ЕС через Украину.