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Ракурс
СНБО собрался из-за кризиса в Польше и внезапной зимы — трансляция брифинга Данилова

СНБО собрался из-за кризиса в Польше и внезапной зимы — трансляция брифинга Данилова

10 ноя 2021, 16:33
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Совет нацбезопасности и обороны Украины 10 ноября внезапно собрался на очередное заседание. В этот раз президент и его команда не стали ждать пятницы, когда традиционно собирают СНБО, а назначили заседание в среду.

Накануне произошло несколько утечек информации в СМИ. СМИ сообщили, что возможными темами заседания будет ситуация в энергетике, а также кризис на границе Польши и Беларуси.

К журналистам после заседания СНБО традиционно вышел общаться со СМИ его секретарь Алексей Данилов.


Ситуация на границе может угрожать и Украине, например, польские чиновники прогнозируют, что мигранты могут повернуть на юг и попытаться прорваться в Польшу и Евросоюз через Украину. А в Германии уже предложили официально проложить легальный путь мигрантов из Беларуси в ЕС через Украину.

Источник: Ракурс


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