На автовокзале Киева силовики с автоматами заблокировали движение транспорта. Фото: vechirniy.kyiv

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Проверка сертификатов о вакцинации на автовокзале Киева завершилась конфликтом.

В среду, 10 ноября, правоохранители с автоматами заблокировали движение транспорта на автовокзале. Полицейские начали проверять сертификаты у водителей и пассажиров. У одного из шоферов документа не оказалось. Об этом сообщает Telegram-канал «Столица».

Разъяренные пассажиры встали на сторону водителя и начали протестовать против карантинных ограничений. Видео конфликта опубликовали в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Центральный автовокзал Киева потерял 40% рейсов в первый день действия новых правил перевозки пассажиров. Ряд перевозчиков отказались выходить на маршруты.

Напомним, проверку COVID-документов в общественных местах обжаловали в Окружном административном суде Киева. Истец просит суд отменить правительственное постановление, которым работникам Нацполиции, Нацгвардии и уполномоченным должностным лицам разрешили проводить в общественных местах выборочную проверку документов, а также документов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, отрицательный результат тестирования либо выздоровление человека от COVID-19 в случаях, когда это является основанием для неприменения ограничительных противоэпидемических мер, предусмотренных для соответствующих уровней эпидемической опасности.