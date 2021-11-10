На автовокзалі Києва силовики з автоматами заблокували рух транспорту. Фото: vechirniy.kyiv

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Перевірка сертифікатів про вакцинацію на автовокзалі Києва завершилася конфліктом.

У середу, 10 листопада, правоохоронці з автоматами заблокували рух транспорту на автовокзалі. Поліцейські почали перевіряти сертифікати про вакцинацію. В одного з шоферів документу не виявилося. Про це повідомляє Telegram-канал «Столица».

Розлючені пасажири стали на бік водія і почали протестувати проти карантинних обмежень. Відео конфлікту опублікували у соціальних мережах.

Раніше повідомлялося, що Центральний автовокзал Києва втратив 40% рейсів у перший день дії нових правил перевезення пасажирів. Низка перевізників відмовилися виходити на маршрути.

Нагадаємо, перевірку COVID-документів у громадських місцях оскаржили в Окружному адміністративному суді Києва. Позивач просить суд скасувати урядову постанову, якою працівникам Нацполіції, Нацгвардії й уповноваженим посадовим особам дозволили проводити у громадських місцях вибіркову перевірку документів, а також документів, що підтверджують вакцинацію від коронавірусу, негативний результат тестування або одужання особи від COVID-19 у випадках, коли це є підставою для незастосування обмежувальних протиепідемічних заходів, передбачених для відповідних рівнів епідемічної небезпеки.