Знайшли мертвим ще одного брата покійного мера Кривого Рогу

https://racurs.ua/ua/n162874-znayshly-mertvym-sche-odnogo-brata-pokiynogo-mera-kryvogo-rogu.html

Ракурс

Двоюрідний брат покійного мера Костянтина Павлова повісився у своїй квартирі. Про це повідомили декілька українських ЗМІ з посиланням на речницю поліції Дніпропетровської області Ганну Старчевську.

Загиблого звали Борис Павлов. Він тривалий час хворів на туберкульоз, а сьогодні пішов із життя, наклавши на себе руки вдома.

Нагадаємо, Костянтина Павлова виявили мертвим на порозі свого будинку 15 серпня. Слідство розглядає три версії події — вбивство, самогубство, а також необережне поводження зі зброєю. Не виключається версія доведення до самогубства.

26 жовтня знайшли мертвим брата загиблого в серпні мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Андрія Павлова. Його смерть настала через отруєння алкоголем.

При цьому у день смерті брата екс-мера Кривого Рогу за загадкових обставин пропав його приятель В’ячеслав Малютяк.