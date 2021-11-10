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Ракурс
Знайшли мертвим ще одного брата покійного мера Кривого Рогу

Знайшли мертвим ще одного брата покійного мера Кривого Рогу

10 лис 2021, 16:00
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Двоюрідний брат покійного мера Костянтина Павлова повісився у своїй квартирі. Про це повідомили декілька українських ЗМІ з посиланням на речницю поліції Дніпропетровської області Ганну Старчевську.

Загиблого звали Борис Павлов. Він тривалий час хворів на туберкульоз, а сьогодні пішов із життя, наклавши на себе руки вдома.

Нагадаємо, Костянтина Павлова виявили мертвим на порозі свого будинку 15 серпня. Слідство розглядає три версії події — вбивство, самогубство, а також необережне поводження зі зброєю. Не виключається версія доведення до самогубства.


26 жовтня знайшли мертвим брата загиблого в серпні мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Андрія Павлова. Його смерть настала через отруєння алкоголем.

При цьому у день смерті брата екс-мера Кривого Рогу за загадкових обставин пропав його приятель В’ячеслав Малютяк.

Джерело: Ракурс


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