Нашли мертвым еще одного брата покойного мэра Кривого Рога

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Ракурс

Двоюродный брат покойного мэра Константина Павлова повесился в своей квартире. Об этом сообщили несколько украинских СМИ со ссылкой на пресс-секретаря полиции Днепропетровской области Анну Старчевскую.

Погибшего звали Борис Павлов. Он долгое время болел туберкулезом, а сегодня ушел из жизни, покончив с собой дома.

Напомним, Константин Павлов был найден мертвым на пороге своего дома 15 августа. Следствие рассматривает три версии происшествия — убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием. Не исключается версия доведения до самоубийства.

26 октября нашли мертвым брата погибшего в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрея Павлова. Его смерть наступила из-за отравления алкоголем.

При этом в день смерти родного брата экс-мэра Кривого Рога при загадочных обстоятельствах пропал его приятель Вячеслав Малютяк.