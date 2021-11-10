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Нашли мертвым еще одного брата покойного мэра Кривого Рога
Нашли мертвым еще одного брата покойного мэра Кривого Рогаhttps://racurs.ua/n162874-nashli-mertvym-esche-odnogo-brata-pokoynogo-mera-krivogo-roga.htmlРакурс
Двоюродный брат покойного мэра Константина Павлова повесился в своей квартире. Об этом сообщили несколько украинских СМИ со ссылкой на пресс-секретаря полиции Днепропетровской области Анну Старчевскую.
Погибшего звали Борис Павлов. Он долгое время болел туберкулезом, а сегодня ушел из жизни, покончив с собой дома.
Напомним, Константин Павлов был найден мертвым на пороге своего дома 15 августа. Следствие рассматривает три версии происшествия — убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием. Не исключается версия доведения до самоубийства.
26 октября нашли мертвым брата погибшего в августе мэра Кривого Рога Константина Павлова Андрея Павлова. Его смерть наступила из-за отравления алкоголем.
При этом в день смерти родного брата экс-мэра Кривого Рога при загадочных обстоятельствах пропал его приятель Вячеслав Малютяк.
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